Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення Росією прав людини на окупованих територіях України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію “Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна”, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що за прийняття цього документу проголосувала 81 країна, ще 80 утримались.
Проти документу проголосували 14 країн - Білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія, Судан та Зімбабве.
- Керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що понад 95% українських військовослужбовців зазнали катувань з боку росіян під час перебування в неволі РФ.