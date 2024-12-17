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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення Росією прав людини на окупованих територіях України

За документ проголосувала 81 країна, проти - 14.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення Росією прав людини на окупованих територіях України
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення Росією прав людини на окупованих територіях України (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію “Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна”, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що за прийняття цього документу проголосувала 81 країна, ще 80 утримались.

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Проти документу проголосували 14 країн - Білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія, Судан та Зімбабве.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення Росією прав людини на окупованих територіях України
Фото: Укрінформ
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення Росією прав людини на окупованих територіях України

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