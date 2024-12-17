Нафтопродукти зі затонулих у Керченській протоці танкерів РФ забруднили понад 30 км узбережжя

Забруднення вже дійшло до міста Анапа, місцеві жителі знаходять на березі забруднених у мазут птахів, які не можуть самостійно злетіти, і собак.

Після аварії двох танкерів у Керченській протоці у Краснодарському краї Росії виявили плями нафтопродуктів.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на владу регіону.

Зазначається, що нафтопродукти винесло на берег на кілька десятків кілометрів від селища Веселівка у Темрюкському районі і до станиці Благовіщенської в Анапі.

Російське видання “Агентство” пише, що нафтова пляма після катастрофи танкерів забруднила вже до 35 кілометрів узбережжя в районі Анапи.

За повідомленнями місцевих жителів й опублікованими відео, забруднення вже дійшло до міста. Місцеві жителі знаходять на березі забруднених у мазут птахів, які не можуть самостійно злетіти, і собак.

Два танкери “Волгонефть” із мазутом зазнали аварії в Керченській протоці цієї неділі 15 грудня. Причиною катастрофи став шторм. Уряд РФ повідомив про смерть одного моряка.

Танкери переміщали понад 8 тонн мазуту, унаслідок інциденту стався розлив нафтопродуктів.