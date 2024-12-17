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Нафтопродукти зі затонулих у Керченській протоці танкерів РФ забруднили понад 30 км узбережжя

Забруднення вже дійшло до міста Анапа, місцеві жителі знаходять на березі забруднених у мазут птахів, які не можуть самостійно злетіти, і собак.

Нафтопродукти зі затонулих у Керченській протоці танкерів РФ забруднили понад 30 км узбережжя
Фото: Скріншот

Після аварії двох танкерів у Керченській протоці у Краснодарському краї Росії виявили плями нафтопродуктів.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на владу регіону.

Зазначається, що нафтопродукти винесло на берег на кілька десятків кілометрів від селища Веселівка у Темрюкському районі і до станиці Благовіщенської в Анапі.

Російське видання “Агентство” пише, що нафтова пляма після катастрофи танкерів забруднила вже до 35 кілометрів узбережжя в районі Анапи.

За повідомленнями місцевих жителів й опублікованими відео, забруднення вже дійшло до міста. Місцеві жителі знаходять на березі забруднених у мазут птахів, які не можуть самостійно злетіти, і собак.

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Два танкери “Волгонефть” із мазутом зазнали аварії в Керченській протоці цієї неділі 15 грудня. Причиною катастрофи став шторм. Уряд РФ повідомив про смерть одного моряка. 

Танкери переміщали понад 8 тонн мазуту, унаслідок інциденту стався розлив нафтопродуктів.

  • Директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак заявила, що танкери перевозили паливо для військових кораблів. Подібний інцидент стався у 2007 році, коли танкер "Волгонефть" зазнав катастрофи в Керченській протоці, внаслідок чого в море вилилося близько 1500 тонн нафти. Навіть через рік після цього концентрація нафтопродуктів у воді у десятки разів перевищувала норму.
  • Ліквідація наслідків таких забруднень потребує зусиль не однієї інституції, а міжнародного співробітництва. 
  • Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що потонулі російські танкери є фактично є суднами військового класу, які вийшли в море, не дотримавшись вимог судноплавства.
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