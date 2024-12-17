Заступника генпрокурора та голову СБУ викликають на завтра у Раду через діяльність Бойка

Першого заступника генерального прокурора Олексія Хоменка та голову СБУ Василя Малюка викликають на завтра, 18 грудня, до Верховної Ради через діяльність нардеп Юрія Бойка. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
“Рада викликає завтра на 10:00 першого заступника Генпрокурора пана Хоменко та голову СБУ пана Малюка з доповіддю по діяльності проросійських партій і, зокрема оцінку висловлювань депутата Бойко”, – написав Железняк
Він зазначив, що “за” це рішення був 201 голос при 150 необхідних.
Зазначимо, сьогодні погоджувальна рада не підтримала розгляд законопроєктів, які “виганяють ОПЗЖ з Ради”, повідомив нардеп Гончаренко.
- Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.
- Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.
- Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.
- Сьогодні Бойко прийшов на допит до СБУ.