Заступника генпрокурора та голову СБУ викликають на завтра у Раду через діяльність Бойка

Також будуть розглядати діяльність ОПЗЖ.

Першого заступника генерального прокурора Олексія Хоменка та голову СБУ Василя Малюка викликають на завтра, 18 грудня, до Верховної Ради через діяльність нардеп Юрія Бойка. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Рада викликає завтра на 10:00 першого заступника Генпрокурора пана Хоменко та голову СБУ пана Малюка з доповіддю по діяльності проросійських партій і, зокрема оцінку висловлювань депутата Бойко”, – написав Железняк

Він зазначив, що “за” це рішення був 201 голос при 150 необхідних.

Зазначимо, сьогодні погоджувальна рада не підтримала розгляд законопроєктів, які “виганяють ОПЗЖ з Ради”, повідомив нардеп Гончаренко.