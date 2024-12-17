Погоджувальна рада не підтримала розгляд законопроєктів, які “виганяють ОПЗЖ з Ради”, – нардеп

Погоджувальна рада не підтримала розгляд законопроєктів, які “виганяють ОПЗЖ з Ради”, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
“Щойно відбулось невідкладне засідання погоджувальної ради на вимогу ЄС. На головування було поставлено рішення терміново дати доручення дати комітетам розглянути законопроєкт 8089 і мою постанову 7694, які виганяють ОПЗЖ з Ради”, – написав Гончаренко.
Він зазначив, що її підтримали – Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос, Довіра, За майбутнє. Не підтримали – Слуги народу, ОПЗЖ. Рішення не прийняте.
- Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.
- Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.
- Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.
- Сьогодні Бойко прийшов на допит до СБУ.