Посол Маркарова: Республіканська партія закінчила висувати кандидатів на керівні посади в Палаті представників

Вибори спікера палати і формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року.

Республіканська партія завершила висунення кандидатів на керівні посади в Палаті представників новообраного 119 Конгресу США.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За словами, зберігається у нинішньому складі керівництво Республіканської партії в Палаті. Виняток становить Еліз Стефанік – її висунули на посаду постійного представника Штатів в ООН).

Відповідно, кандидатом на посаду Спікера Палати Представників обрали чинного спікера Майкла Джонсона (до речі, вибори на посаду мають пройти 3 січня 2025 року).

Лідером республіканської більшості переобрали Стівена Скаліза (Луїзіана), його заступником - Тома Еммера (Міннесота). ⁠Головою Конференції Республіканської партії стає Л. МакКлейн (Мічиган), гГоловою Національного комітету - Р. Хадсона (Північна Кароліна).

За словами Маркарової, на керівні посади у комітетах Палати представників висунули такі кандидатури:

⁠Комітет з питань сільського господарства – Гленн Томпсон (Пенсильванія);

⁠Комітет з питань асигнувань –Том Коул (Оклахома);

⁠Комітет у справах збройних сил – Майк Роджерс (Алабама);

⁠Бюджетний комітет – Джоді Аррінгтон (Техас);

⁠Комітет з питань освіти і трудових ресурсів – Тім Волберг (Мічиган);

⁠Комітет з питань енергетики і торгівлі – Бретт Гатрі (Кентуккі);

⁠Комітет з питань фінансових послуг – Френч Хілл (Арканзас);

⁠Комітет із закордонних справ – Браян Маст (Флорида);

⁠Комітет з питань внутрішньої безпеки – Марк Грін (Теннессі);

⁠Юридичний комітет – Джим Джордан (Огайо);

⁠Комітет з питань природних ресурсів – Брюс Вестерман (Арканзас);

⁠Комітет з питань нагляду і підзвітності – Джеймс Комер (Кентуккі);

⁠Комітет з питань науки, космосу і технологій – Брайан Бабін (Техас);

⁠Комітет з питань малого бізнесу – Роджер Вільямс (Техас);

⁠Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Сем Грейвс (Міссурі);

⁠Комітет у справах ветеранів – Майк Бост (Іллінойс);

⁠Комітет з питань шляхів та засобів – Джейсон Сміт (Міссурі).

Посол України зазначила, що вибори спікера та формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року. «Однак ми вже зараз продовжуємо активно співпрацювати з колегами», - наголосила Маркарова.