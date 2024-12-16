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Посол Маркарова: Республіканська партія закінчила висувати кандидатів на керівні посади в Палаті представників

Вибори спікера палати і формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року. 

Посол Маркарова: Республіканська партія закінчила висувати кандидатів на керівні посади в Палаті представників
спікер Палати представників Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Республіканська партія завершила висунення кандидатів на керівні посади в Палаті представників новообраного 119 Конгресу США. 

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За словами, зберігається у нинішньому складі керівництво Республіканської партії в Палаті. Виняток становить Еліз Стефанік – її висунули на посаду постійного представника Штатів в ООН).

Відповідно, кандидатом на посаду Спікера Палати Представників обрали чинного спікера Майкла Джонсона (до речі, вибори на посаду мають пройти 3 січня 2025 року).

Лідером республіканської більшості переобрали Стівена Скаліза (Луїзіана), його заступником - Тома Еммера (Міннесота). ⁠Головою Конференції Республіканської партії стає Л. МакКлейн (Мічиган), гГоловою Національного комітету - Р. Хадсона (Північна Кароліна).

За словами Маркарової, на керівні посади у комітетах Палати представників висунули такі кандидатури:

  • ⁠Комітет з питань сільського господарства – Гленн Томпсон (Пенсильванія);
  • ⁠Комітет з питань асигнувань –Том Коул (Оклахома);
  • ⁠Комітет у справах збройних сил – Майк Роджерс (Алабама);
  • ⁠Бюджетний комітет – Джоді Аррінгтон (Техас);
  • ⁠Комітет з питань освіти і трудових ресурсів  –  Тім Волберг (Мічиган);
  • ⁠Комітет з питань енергетики і торгівлі – Бретт Гатрі (Кентуккі);
  • ⁠Комітет з питань фінансових послуг – Френч Хілл (Арканзас);
  • ⁠Комітет із закордонних справ – Браян Маст (Флорида);
  • ⁠Комітет з питань внутрішньої безпеки – Марк Грін (Теннессі);
  • ⁠Юридичний комітет – Джим Джордан (Огайо);
  • ⁠Комітет з питань природних ресурсів – Брюс Вестерман (Арканзас);
  • ⁠Комітет з питань нагляду і підзвітності – Джеймс Комер (Кентуккі);
  • ⁠Комітет з питань науки, космосу і технологій – Брайан Бабін (Техас);
  • ⁠Комітет з питань малого бізнесу – Роджер Вільямс (Техас);
  • ⁠Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Сем Грейвс (Міссурі);
  • ⁠Комітет у справах ветеранів – Майк Бост (Іллінойс);
  • ⁠Комітет з питань шляхів та засобів – Джейсон Сміт (Міссурі).

Посол України зазначила, що вибори спікера та формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року. «Однак ми вже зараз продовжуємо активно співпрацювати з колегами», - наголосила Маркарова.

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