Трамп номінує ексглаву розвідки Гренелла на посаду радника з "особливих доручень"

Він працюватиме в "найгарячіших точках світу, включно з Венесуелою та Північною Кореєю".

Колишній глава розвідки США Річард Гренелл обійме у майбутній адміністрації Дональда Трампа посаду "посланця з особливих доручень".

Про це Трамп написав на своїй соціальній платформі Truth Social, повідомляє BBC.

Раніше ЗМІ писали, що республіканець розглядає це призначення. За словами Трампа, посланець “працюватиме в найгарячіших точках світу, включно з Венесуелою та Північною Кореєю".

Палкий прибічник Трампа, Гренелл вважався потенційним кандидатом на посаду держсекретаря та посланця з врегулювання війни в Україні, проте ці посади запропонували сенатору Марку Рубіо та відставному генералу Кіту Келлогу.

Під час першого терміну Трампа Гренелл виконував обов'язки директора національної розвідки та був посланцем президента на переговорах між Сербією та Косово.

Як зазначає Financial Times, призначення Гренелла посланцем з особливих доручень дає йому широкі і поки що дещо нечіткі повноваження. Раніше в інтерв'ю FT він заявляв, що Вашингтону “подобаються коаліції тих, хто бажає щось робити”: “ООН може бути важливою, але це не єдиний інструмент, і іноді він не такий уже й корисний. Ми вважаємо за краще створювати коаліції з людьми, які хочуть досягти свого”.