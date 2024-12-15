ГУР: російські війська у Сирії залишаються без питної води та продовольства

Залишки росармії очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, які мають доставити харчі.

У Сирії російським військам, які залишаються на базах у Тартусі та Хмеймім, бракує питної води та продовольства.

Як інформують в ГУР МО, виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває. Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання.

"Серед російських солдатів циркулюють розмови, ніби москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі ― йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців", — кажуть у розвідці.

Водночас, на базах у Тартусі та Хмеймімі, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.

"Залишки угруповання держави-агресора очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі. 14 грудня 2024 року були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з чкаловска до Хмейміма", — додають в ГУР.