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Reuters: Росія відводить війська, але не йде із Сирії

Видання повідомляє, що росіяни планують залишитися на двох своїх основних військових базах в країні.

Reuters: Росія відводить війська, але не йде із Сирії
російські війська відступають у Сирії
Фото: скріншот відео Channel 4 News

Росія відводить своїх військових з лінії фронту на півночі Сирії та з позицій в алавітських горах, але не залишає свої дві основні бази в країні після падіння режиму Башара Асада, повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох представників нової сирійської влади.

Усунення Асада, який разом зі своїм покійним батьком, колишнім президентом Хафезом аль-Асадом, створили тісний союз з Москвою, поставило під питання майбутнє російських баз – авіабази “Хмеймім” у Латакії та військово-морської бази у Тартусі.

Супутникові знімки, зроблені в п’ятницю, показують щонайменше два Ан-124, один з найбільших у світі вантажних літаків, на базі “Хмеймім” з відкритими носовими конусами, очевидно, йшла підготовка до завантаження.

Принаймні один вантажний літак вилетів у суботу до Лівії, повідомив представник сирійської служби безпеки.

Сирійські військові та джерела безпеки, які контактували з росіянами, повідомили Reuters, що Москва відводить свої сили від лінії фронту та відводить частину важкої техніки та старших сирійських офіцерів.

Але джерела, які говорили на умовах анонімності через делікатність ситуації, сказали, що Росія не виводить свої дві основні бази і наразі не має наміру цього робити.

Деяке обладнання доставляється назад до Москви, як і високопоставлені офіцери армії Асада, але на даному етапі мета полягає в тому, щоб перегрупуватися та передислокуватися відповідно до подій на місці, сказав Reuters старший офіцер сирійської армії, який підтримує зв’язок з російськими військовими.

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Чиновник, близький до нової тимчасової адміністрації, сказав Reuters, що питання російської військової присутності в Сирії та минулі угоди між урядом Асада та Москвою не обговорюються.

"Це питання для майбутніх переговорів, і останнє слово буде за сирійським народом", - сказав він, додавши, що Москва налагодила канали зв'язку.

"Наші сили зараз також знаходяться в безпосередній близькості від російських баз в Латакії", - додав він без уточнення.

У Кремлі заявили, що Росія веде переговори з новими правителями Сирії щодо баз. 

Російське міноборони не відповіло на прохання прокоментувати повідомлення Reuters.

Російське джерело, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що переговори з новими правителями Сирії тривають і Росія не виходить зі своїх баз.

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