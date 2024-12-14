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Шольц про ідею застосування німецької зброї по території РФ: жодного дозволу не буде

При цьому канцлер Німеччини виступає за продовження військової допомоги Україні.

Шольц про ідею застосування німецької зброї по території РФ: жодного дозволу не буде
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти застосування німецької далекобійної зброї по російській території, передає n-tv.

Таку заяву він зробив етері одного телеканалів після свого обрання як представника соціал-демократичної партії ФРН на прийдешніх виборах.

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Коментуючи питання партнерів по коаліції, Шольц сказав, що не бачить можливості об’єднуватися з Альянсом Сари Вагенкнехт (BSW) через українське питання.

«Ми за те, щоб Україну підтримували і не залишали наодинці у захисті, за суверенітет власної країни та демократію. Це явно відрізняє нас від альянсу»,- сказав Шольц.

Також канцлер розкритикував ідею працювати над дипломатичним вирішенням війни в України і при цьому відмовитися від постачання зброї. 

«Ми не віримо, що слова можуть гарантувати, що країні вдасться захистити свою незалежність», - зауважив Шольц.

Водночас канцлер відкидає позицію лідера ХДС Фрідріха Мерца, який підтримує постачання Німеччиною далекобійної ракети Taurus і виступає проти обмеження на удари по РФ.

«Ми чітко налаштовані проти всіх гарячих голів, які думають, що треба робити всякі речі. Жодного дозволу на застосування далекобійної зброї, що поставляється з Німеччини, по російській території не буде – і так буде й надалі», - заявив Шольц.

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