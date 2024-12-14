Блінкен: США підтримують прямі контакти зі сирійськими повстанцями, що повалили режим Асада

При цьому угруповання перебуває у списку терористичних організацій, куди його внесли США та інші держави.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримують прямі контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада, передає «Європейська правда» з посиланням на АР.

Ця заява Блінкена прозвучала на пресконференції в Йорданії. Йдеться про угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ).

«Так, ми підтримували контакти з ХТШ та іншими сторонами», – сказав держсекретар.

При цьому ХТШ перебуває у списку терористичних організацій, куди його внесли США та інші держави.

Блінкен не озвучив подробиць, але додав, що для Вашингтона важливо донести до повстанців інформацію про їх поведінку і про те, як угруповання має намір керувати країною у перехідний період. Також держсекретар підкреслив, що «наше послання до сирійського народу таке: ми хочемо, щоб вони досягли успіху, і ми готові допомогти їм у цьому».