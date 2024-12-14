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Блінкен: США підтримують прямі контакти зі сирійськими повстанцями, що повалили режим Асада

При цьому угруповання перебуває у списку терористичних організацій, куди його внесли США та інші держави.

Блінкен: США підтримують прямі контакти зі сирійськими повстанцями, що повалили режим Асада
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримують прямі контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада, передає «Європейська правда» з посиланням на АР.

Ця заява Блінкена прозвучала на пресконференції в Йорданії. Йдеться про угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ).

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«Так, ми підтримували контакти з ХТШ та іншими сторонами», – сказав держсекретар.

При цьому ХТШ перебуває у списку терористичних організацій, куди його внесли США та інші держави.

Блінкен не озвучив подробиць, але додав, що для Вашингтона важливо донести до повстанців інформацію про їх поведінку і про те, як угруповання має намір керувати країною у перехідний період. Також держсекретар підкреслив, що «наше послання до сирійського народу таке: ми хочемо, щоб вони досягли успіху, і ми готові допомогти їм у цьому».

  • Блінкен, як відомо, здійснює тур по Близькому Сходу після повалення режиму Башара Асада. Зокрема у Туреччині держсекретар зустрівся з главою МЗС Хаканом Фіданом.
  • 8 грудня лідер сирійської опозиції оголосив про «падіння» режиму Асада. Адміністративні установи Дамаску залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані.
  • Тимчасовий уряд Сирії доручили сформувати Мухаммеду аль-Баширу - він раніше очолював так званий уряд національного порятунку Сирії, який сформувало ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» в Ідлібі.
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