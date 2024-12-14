Зеленський анонсував продовольчу допомогу для Сирії

Україна готова допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи.

Як сказав у вечірньому відеозверненні 14 грудня Володимир Зеленський, після доповідей українських урядовців погодили роботу щодо Сирії.

«Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир. Ми готові допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі «Зерно з України» – Grain from Ukraine. Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти», - повідомив глава держави.

Президент закликав світову спільноту підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб «війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії – розпалена за участі Ірану, Росії, – щоб ця війна нарешті припинилась».