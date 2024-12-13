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Reuters: Фіцо не хоче платити більше і планує домовитися щодо продовження транзиту російського газу через Україну

У переговорах братимуть участь представники Європейської комісії, України та країни-члени ЄС.

Reuters: Фіцо не хоче платити більше і планує домовитися щодо продовження транзиту російського газу через Україну
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо проведе низку переговорів наступного тижня, щоб забезпечити постачання російського газу до Словаччини після завершення транзитного контракту України із російським "Газпромом".

Про це пише Reuters.

"Найближчими днями, під час різдвяних канікул, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних перемовин на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня", — розповів прем'єр Фіцо, коментуючи питання поставок російського газу в Словаччину.

Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова зазначила, що в переговорах братимуть участь представники Європейської комісії, України та країни-члени ЄС.

Фіцо сказав, що переговори щодо продовження поставок "зі сходу", щоб не платити більше за транзит газу з інших напрямків.

"Я вважаю, що навіть у разі короткочасного припинення поставок зі сходу ми достатньо забезпечені запасами, щоб знайти спільне рішення для кількох країн Європейського союзу і зберегти транзит газу через словацьку територію, а також транзит газу через українську територію", — каже Фіцо.

  • Раніше Reuters повідомило, що з 16 листопада "Газпром" припиняє поставки газу транзитом через Україну для австрійської компанії OMV. Водночас австрійська сторона очікувала на такий крок, оскільки раніше арбітражний суд присудив “Газпром експорту” виплатити австрійській нафтогазовій групі OMV збитки у розмірі 230 млн євро плюс відсотки і витрати.
  • Втім видання Bloomberg повідомило, що Росія зберегла обсяг експорту газу до Європи навіть після припинення постачань до Австрії. Після відключення австрійської фірми OMV цей обсяг газу забирають або переміщають інші покупці.
  • Як відомо, в грудні 2019 році Україна підписала газовий транзитний контракт на п'ять років – його термін спливає з 2025. Водночас у ЄС розглядають ще один варіант – постачати азербайджанський газ через українську ГТС. 
  • Докладніше про це читайте в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу" на ЛБ.
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