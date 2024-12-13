Reuters: Фіцо не хоче платити більше і планує домовитися щодо продовження транзиту російського газу через Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо проведе низку переговорів наступного тижня, щоб забезпечити постачання російського газу до Словаччини після завершення транзитного контракту України із російським "Газпромом".

Про це пише Reuters.

"Найближчими днями, під час різдвяних канікул, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних перемовин на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня", — розповів прем'єр Фіцо, коментуючи питання поставок російського газу в Словаччину.

Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова зазначила, що в переговорах братимуть участь представники Європейської комісії, України та країни-члени ЄС.

Фіцо сказав, що переговори щодо продовження поставок "зі сходу", щоб не платити більше за транзит газу з інших напрямків.

"Я вважаю, що навіть у разі короткочасного припинення поставок зі сходу ми достатньо забезпечені запасами, щоб знайти спільне рішення для кількох країн Європейського союзу і зберегти транзит газу через словацьку територію, а також транзит газу через українську територію", — каже Фіцо.

Російський газовий монополіст "Газпром" у своєму внутрішньому плануванні на 2025 рік припускає, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024.