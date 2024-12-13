Як вплинуть зміни у податковому законодавстві України на ціни на квартири у 2025 році

Ринок житла буде адаптуватися до нових умов

Український ринок нерухомості — це сфера, яка постійно змінюється під впливом економічних та законодавчих факторів. Зміни в податковому законодавстві, заплановані на 2025 рік, вже викликають активне обговорення серед забудовників, інвесторів та покупців житла. Девелопер Alliance Novobud, один із лідерів ринку, ділиться своїм прогнозом щодо того, як ці зміни можуть вплинути на ціни на квартири та можливості для інвестицій у нерухомість.

Основні зміни у податковому законодавстві

Згідно з новими ініціативами уряду, у 2025 році очікується введення змін до оподаткування у сфері будівництва та продажу житла. Основні аспекти, які можуть вплинути на ціни:

● Збільшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) для продажу нерухомості.

● Підвищення податків на будівельні матеріали, що вплине на собівартість будівництва.

● Зміни в оподаткуванні доходів від продажу нерухомості, які стосуватимуться як забудовників, так і приватних осіб.

Ці фактори можуть спричинити зростання вартості житла, що вже прогнозують експерти.

Вплив на ціни на квартири у 2025 році

Девелопер прогнозує, що нововведення в податковому законодавстві можуть стати причиною подорожчання житла на 10-15%. Головними чинниками цього стануть:

1. Зростання собівартості будівництва через підвищення цін на будівельні матеріали.

2. Збільшення податкового навантаження на забудовників, яке буде включене в кінцеву вартість житла.

3. Зменшення пропозиції житла, оскільки деякі проєкти можуть бути відкладені через нові податкові обмеження.

Можливості для інвесторів

Незважаючи на прогнозоване зростання цін, інвестиції в нерухомість залишаються надійним способом збереження та примноження капіталу. У 2024 році передноворічні акції від Alliance Novobud надають унікальну можливість придбати житло за вигідними цінами до набуття чинності нових податкових правил.

Спеціальні пропозиції від Alliance Novobud:

Illinsky House

○ Знижки до 7% на готові квартири.

○ Додаткові 5% вигоди на паркомісце при комплексній покупці.

Montreal House

○ Сертифікат на техніку номіналом 50 000 грн при покупці квартири.

○ Знижки на великі квартири (від 100 м²) із вигодою 50% на паркомісце.

Переваги інвестування у житло від Alliance Novobud

1. Надійність забудовника. Alliance Novobud відомий своїми якісними проєктами, такими як: Krona Park II, Лавандовий, Madison Gardens у Броварах, а також Montreal House та Illinsky House у Києві.

2. Своєчасність завершення проєктів. Компанія гарантує введення житлових комплексів в експлуатацію (3 комплекси введено у 2024 році).

3. Акції та знижки. Завдяки спеціальним пропозиціям можна суттєво зекономити на покупці квартири до подорожчання у 2025 році.

Що чекає ринок нерухомості у 2025 році?

За прогнозами аналітиків, ринок житла буде адаптуватися до нових умов. Введення змін у податковому законодавстві може призвести до:

● Концентрації пропозиції у великих забудовників, таких як Alliance Novobud, які мають ресурси для роботи в нових умовах.

● Зростання попиту на готові квартири, оскільки покупці намагатимуться уникнути додаткових витрат у майбутньому.

● Збільшення вартості оренди, що зробить інвестиції в нерухомість ще привабливішими.

Висновок

Зміни у податковому законодавстві у 2025 році безумовно вплинуть на ціни на квартири в Україні. Однак, для тих, хто розглядає можливість інвестування у нерухомість, сьогоднішні пропозиції від Alliance Novobud відкривають унікальні шанси придбати житло за вигідними умовами.