“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
ГоловнаЕкономікаДержава

Галущенко і Гроссі обговорили необхідність наступної місії МАГАТЕ на підстанції в Україні

Гроссі також запевнив, що після інциденту біля ЗАЕС згортати роботу місій Агентства не будуть.

Галущенко і Гроссі обговорили необхідність наступної місії МАГАТЕ на підстанції в Україні
зустріч представників Міненерго і МАГАТЕ
Фото: Міненерго

11 грудня глава Міненерго Герман Галущенко і генсек МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили необхідність наступної місії Агентства на важливі для атомної енергетики підстанції.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зустріч відбулася під час позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яку скликала Україна у відповідь на постійні російські атаки на електричні підстанції, що забезпечують роботу АЕС.

У Міненерго зазначили, що місія Агентства з моніторингу ситуації на електричних підстанціях є важливим кроком для забезпечення безпеки українських атомних електростанцій.

Гроссі також зазначив, що після того, як росіяни обстріляли авто місії МАГАТЕ 10 грудня, цей інцидент не стане приводом для згортання роботи місій Агентства в Україні. Сторони також обговорили важливість добудови 3-го і 4-го блоків на Хмельницькій атомній станції і готовність МАГАТЕ зробити технічну консультативну місію для добудови блоків на ХАЕС.

  • У вівторок росіяни серйозно пошкодили авто місії Агентства, яке прямувало до Запорізької АЕС.
  • Україна 12 грудня закликала МАГАТЕ посилити тиск на РФ через обстріли енергетики. Як відомо, від початку року окупанти завдали 11 масштабних атак по критичній інфраструктурі нашої держави.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies