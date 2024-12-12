Галущенко і Гроссі обговорили необхідність наступної місії МАГАТЕ на підстанції в Україні

Гроссі також запевнив, що після інциденту біля ЗАЕС згортати роботу місій Агентства не будуть.

11 грудня глава Міненерго Герман Галущенко і генсек МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили необхідність наступної місії Агентства на важливі для атомної енергетики підстанції.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зустріч відбулася під час позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яку скликала Україна у відповідь на постійні російські атаки на електричні підстанції, що забезпечують роботу АЕС.

У Міненерго зазначили, що місія Агентства з моніторингу ситуації на електричних підстанціях є важливим кроком для забезпечення безпеки українських атомних електростанцій.

Гроссі також зазначив, що після того, як росіяни обстріляли авто місії МАГАТЕ 10 грудня, цей інцидент не стане приводом для згортання роботи місій Агентства в Україні. Сторони також обговорили важливість добудови 3-го і 4-го блоків на Хмельницькій атомній станції і готовність МАГАТЕ зробити технічну консультативну місію для добудови блоків на ХАЕС.