НБУ через інфляцію підвищив облікову ставку з 13% до 13,5%

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом НБУ.

У листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. З одного боку, вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв. Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю.

З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

Інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

Очікується, що інфляція сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%.

У наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні видатки, значні темпи збільшення заробітних плат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону. Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв. Цьому також сприятимуть заходи монетарної політики НБУ й очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску.

Обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

“З метою збереження стійкості валютного ринку, недопущення розбалансування очікувань та поступового приведення інфляції до цілі Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,5%”, – йдеться в повідомленні.

НБУ продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з монетарних питань у разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.

Зазначимо, з початку великої війни облікова ставка залишалася незмінною. 3 червня 2022 року облікову ставку підвищили з 10 до 25%. 27 липня 2023 року ставку знизили до 22%. З цього часу ставку поступово знижували. Ставка залишалася на рівні 13% з червня цього року.