​Нацбанк отримав право на продаж готелю "Салют" у Києві

Національний банк України через суд отримав дозвіл на продаж будівлі київського готелю "Салют" на публічних торгах.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
ПрАТ "Готель "Салют" є майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго перед Національним банком за кредитами рефінансування.
Будівлю, заставна вартість якої становила 481 млн гривень, було передано Нацбанку в іпотеку.
Договір поруки було укладено між готелем та НБУ у 2008 році. Через вісім років, коли банк Жеваго перестав виконувати кредитні зобов'язання, Нацбанкзвернувся до Господарського суду Києва.
Після тривалого судового процесу в квітні 2024 року Господарський суд Києва дав дозвіл НБУ на продаж готелю, а у листопаді 2024-го Північний апеляційний господарський суд підтвердив це рішення. Рішення не підлягає подальшому оскарженню.
- 17 вересня 2015 року НБУ визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.
- У жовтні 2021 року Нацбанк відсудив будівлю готелю.