​Нацбанк отримав право на продаж готелю "Салют" у Києві

Договір поруки було укладено між готелем та НБУ ще в 2008 році.

Національний банк України через суд отримав дозвіл на продаж будівлі київського готелю "Салют" на публічних торгах.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

ПрАТ "Готель "Салют" є майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго перед Національним банком за кредитами рефінансування.

Будівлю, заставна вартість якої становила 481 млн гривень, було передано Нацбанку в іпотеку.

Договір поруки було укладено між готелем та НБУ у 2008 році. Через вісім років, коли банк Жеваго перестав виконувати кредитні зобов'язання, Нацбанкзвернувся до Господарського суду Києва.

Після тривалого судового процесу в квітні 2024 року Господарський суд Києва дав дозвіл НБУ на продаж готелю, а у листопаді 2024-го Північний апеляційний господарський суд підтвердив це рішення. Рішення не підлягає подальшому оскарженню.