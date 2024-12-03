​Фонд гарантування вкладів подав позов проти Держаудитслужби

Напередодні Держаудитслужба опублікувала звіт, де зазначила, що Фонд реалізував активи неплатоспроможних банків за суттєво нижчою ціною.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) звернувся до суду з позовом до Державної аудиторської служби з приводу порушення процедур перевірки.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Напередодні Держаудитслужба опублікувала звіт за підсумками аудиту ФГВФО, де зазначила, що Фонд реалізував активи неплатоспроможних та ліквідованих банків за суттєво нижчою ціною порівняно з їхньою балансовою і навіть оціночною вартістю. Це спричинило недоотримання кредиторами банків десятків мільярдів гривень.

"Коментарі ДАСУ… щодо ціни реалізації активів неплатоспроможних банків є вибірковими та необґрунтованими – у них не враховано низку ключових позицій, що докорінно спотворило реальну картину", - вважають у ФГВФО.

Фонд наголошує, що результати продажу активів залежать від таких факторів:

Якість активу. Наприклад, якщо активи є якісними, розрахунки з кредиторами можуть досягати 100%.

Ринкові умови. Деякі активи продаються за 100% або більше від їхньої балансової вартості (наприклад, нерухомість "Промінвестбанку", яка була продана з конверсією у 166%), інші ж – значно дешевше.

Зазначається, що усі активи виставляються на прозорі аукціони через платформу "Prozorro.Продажі" за стартовою ціною, що відповідає їхній балансовій або оціночній вартості. Проте кінцева ціна залежить від реальної ринкової вартості, яку готові заплатити інвестори.

ФГВФО відкидає звинувачення у втраті вартості активів під час продажу, наголошуючи, що зниження вартості відбувається ще до визнання банку неплатоспроможним.