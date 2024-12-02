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ВАКС конфіскував активи ексочільника «Мотор Січі» Богуслаєва

Йдеться про будівлі та споруди господарського комплексу в Запорізькій області та 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Іннова».

ВАКС конфіскував активи ексочільника «Мотор Січі» Богуслаєва
В'ячеслав Богуслаєв
Фото: LB.ua

2 грудня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції до ексочільника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки і фірми «Іннова».

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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ВАКС застосував до Богуслаєва санкцію, передбачену Законом України «Про санкції» і стягнув в дохід держави його активи. Це будівлі і споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області, та 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Іннова».

Це рішення захист ще може оскаржити до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Справа Богуслаєва 

  • 23 жовтня 2022 року Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" затримали за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві РФ. За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до Росії. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів
  • Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
  • У жовтні 2023 року СБУ передала до суду справу Богуслаєва та заарештувала його активи на понад 12 млрд грн. 
  • 18 квітня 2024 року ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка
  • ВАКС застосував до Богуслаєва санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону "Про санкції" та стягнуто в дохід держави активи, а саме: 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибстан "Коса Обіточна", адмінбудівлі); майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки (2); частки в статутному капіталі в 6 юридичних особах; 339 одиниць вогнепальної зброї; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках.
  • 25 червня 2024 року Апеляційна палата ВАКС ухвалила постанову, якою рішення ВАКС від 18 квітня 2024 року залишили без змін.  
  • У вересні цього року Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду другий позов про застосування санкцій щодо Богуслаєва.
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