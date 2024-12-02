ВАКС конфіскував активи ексочільника «Мотор Січі» Богуслаєва

Йдеться про будівлі та споруди господарського комплексу в Запорізькій області та 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Іннова».

2 грудня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції до ексочільника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки і фірми «Іннова».

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

ВАКС застосував до Богуслаєва санкцію, передбачену Законом України «Про санкції» і стягнув в дохід держави його активи. Це будівлі і споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області, та 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Іннова».

Це рішення захист ще може оскаржити до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Справа Богуслаєва