Понад 600 млн грн та біля 300 одиниць зброї: суд конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

Також під санкції потрапив партнер Богуслаєва. Проте суд відмовився конфісковувати активи у сина та онуків відповідача.

Сьогодні, 18 квітня, ВАКС частково задовольнив позов позов міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва. Також рішення стосується російського підприємця Петра Кононенка, який був довіреною особою Богуслаєва, і, крім того, ексдиректором московського представництва підприємства. Суд дозволив конфіскувати у них активи, серед яких є кошти у сумі понад 600 млн гривень, зброя, нерухоме майно та корпоративні права.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді та у Мін’юсті.

"ВАКС стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб: нерухоме майно, кошти, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, цінні папери, майнові права на торговельні марки і промислові зразки та вогнепальну зброю", – йдеться у повідомленні ВАКС.

У міністерстві юстиції уточнили, що у позовній заяві однією з підстав застосування санкції стягнення вказали участь відповідачів в матеріально-технічному забезпеченні військово-промислового комплексу Росії.

В дохід держави стягнуто активи Богуслаєва:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан «Коса Обіточна», адмін.будівлі);

майнові права на торговельні марки (8) та майнові права на патенти на промислові зразки (2);

корпоративні права (51% ТОВ «Золота Айстра», 90,1% ТДВ «СК «Мотор-Гарант», 100% ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% ТОВ «Вертольоти МСБ», 100% АТ «Мотор-Банк», 16,7% ПП «Азов Трейд-ХХI»);

336 одиниць вогнепальної зброї;

грошові кошти на загальну суму 12 593 тис. дол. США, 236 тис. євро, 3 206 тис. рос. руб, 105 526 тис. грн (в загальному еквіваленті близько 615 млн грн).

В дохід держави стягнуто активи Кононенка:

корпоративні права (23% ТОВ «Жекон», 17% ТОВ «Перспектива високі технології», 19% ПрАТ «Промзапал»).

Також у Мін’юсті зазначили, що ВАКС відмовився конфісковувати активи у осіб, пов’язаних з Богуслаєвим та Кононенком, а саме –у сина та чотирьох онуків першого та сина другого.

Богуслаєв ще може подати апеляцію упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Що відомо про справу Богуслаєва