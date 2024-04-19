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Росія готує інформаційну кампанію проти України після ухвалення закону про заборону УПЦ МП, – керівник ЦПД

Також керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що церковна тема є частиною впливу на електорат Трампа, що є зовнішньою інформаційною загрозою.

Росія готує інформаційну кампанію проти України після ухвалення закону про заборону УПЦ МП, – керівник ЦПД
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Росія готує інформаційну кампанію проти України після ухвалення закону про заборону УПЦ МП.

Про це на пресконференції заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає кореспондент LB.ua. 

«Є певна інформація, що наш ворог, в тому числі, готує певні кампанії інформаційного впливу по церковній тематиці. І готує певні організації, які будуть медійно кричати у нашому інфополі в майбутньому (після можливого ухвалення закону про заборону УПЦ МП, – ред.). І це одна з загроз», – заявив він.

 

Друга загроза, з його слів, стосується використання церковної тематики в американському медійному просторі. 

«Оскільки електорат MAGA, Дональда Трампа дуже сильно реагує на будь-які утиски християнства. Росіяни активно просувають наративи про УПЦ МП, що там начебто відбуваються утиски християнства. Але не розповідають, що саме російська армія руйнує церкви, в тому числі, УПЦ МП і вбиває священиків УПЦ МП. Тут наша задача – активніше просувати наративи, що це загроза не тільки внутрішньо українська, але вона є і назовні. І це не лише американський трек, а є ще і Європа. Це дуже важлива церковна історія, яка часто не публічна, але нею займаються наші спецслужби, моніторять усі ці загрози», – додав він.

Також Андрій Коваленко повідомив, що першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади "Майдан-3" вдалося збити. Однак кампанія триває в західних медіа.

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