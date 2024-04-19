Цьогоріч Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 560 млн євро на економічне відновлення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цьогоріч Україна отримає 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес.

Відповідний меморандум підписано з головою ЄІБ Надією Кальвіно.

“Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу”, – повідомив прем’єр.

Раніше Шмигаль повідомив, що Україна зможе покрити дефіцит бюджету у 2024 році. 37 з 42 мільярдів доларів, які потрібні для балансування кошторису, вже погоджені у вигляді допомоги від партнерів.