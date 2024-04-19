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Цьогоріч Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 560 млн євро на економічне відновлення

Підписано відповідний меморандум. 

Цьогоріч Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 560 млн євро на економічне відновлення
Надія Кальвіно і Денис Шмигаль, 19 квітня 2024
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цьогоріч Україна отримає 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес.

Відповідний меморандум підписано з головою ЄІБ Надією Кальвіно. 

“Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу”, – повідомив прем’єр.

Раніше Шмигаль повідомив, що Україна зможе покрити дефіцит бюджету у 2024 році. 37 з 42 мільярдів доларів, які потрібні для балансування кошторису, вже погоджені у вигляді допомоги від партнерів.

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