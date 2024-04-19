У Палаті представників США внесли понад 130 правок до законопроєкту про допомогу Україні

Члени Палати представників внесли 137 поправок до законопроєкту H.R. 8035 про виділення Україні допомоги від США, повідомляє Укрінформ з посиланням на Комітет з питань регламенту палати.

Із 137 правок лише дві належать члену Демократичної партії Джареду Московіцу, решта подана республіканцями.

Найбільше правок (24) подала ультраправа конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор-Ґрін. Вона пропонує, зокрема, вимагати від будь-якої країни, яка отримує фінансову американську допомогу, надати США кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою; заборонити фінансування військ НАТО в Україні; наказати президенту вивести США з НАТО; заборонити фінансування України, поки країна не скасує «обмеження права національних меншин, зокрема угорців, використовувати рідну мову в школах» тощо.

Крім того, 5 правок до законопроєкту подала уродженка України конгресвумен Вікторія Спартц. Її ініціативи передбачають скасування допомоги українським біженцям; вимога до президента США отримати «чіткий дозвіл Конгресу на скасування будь-якої заборгованості інших країн» тощо.

Зі свого боку, журналіст Остап Яриш повідомив про інші запропоновані поправки (здебільшого, вони авторства конгресвумен-республіканки Марджорі Тейлор Грін):

Зобовʼязати всіх членів Конгресу, які проголосують за цей закон, призватись до лав ЗСУ;

Заборонити фінансування, поки Україна не закриє всі біолабораторії;

Україна має заборонить аборти;

Україна має припинити “переслідувати” християн;

Заборонити фінансування, допоки Зеленський не піде у відставку з поста президента України;

Перенаправити фінансування на будівництво cтіни;

Водночас єдині дві іронічні поправки від демократів, які подав конгресмен Джаред Московітц:

Перейменувати кабінет 403 у будівлі Кеннона (офіс Марджорі Тейлор Грін) на «кімнату Невілла Чемберлена» (Чемберлен був прихильником політики умиротворення Гітлера).

Призначити конгресвумен Грін спецпредставницею Владіміра Путіна в Конгресі США.

Нещодавно директор ЦРУ заявив, що Україна може зазнати поразки на полі бою до кінця року, якщо Конгрес не схвалить допомогу.

Тим часом Дональд Трамп вважає, що виживання України повинно бути набагато важливішими для Європи, але також важливе і для США.

Законопроєкт про допомогу передбачає виділення 60 млрд доларів Україні, у тому числі 23 млрд доларів на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Окремим пунктом у законопроєкті прописано заклик надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.