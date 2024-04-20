Сили ППО знищили дві ворожі ракети Х-59/Х-69 і три безпілотники

Сили ППО уночі знищили дві ракети Х-59/Х-69 та три розвідувальні дрони, якими Росія атакувала Україну.

Про це ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області – рф., а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря", ідеться у повідомленні ПС.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, а також три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам" на південному напрямку.