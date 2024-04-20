Сили оборони за добу знищили ще 750 російських окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

Впродовж доби Сили оборони знищили ще 750 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 458 580 військових, ідеться у зведенні Генштабу.

З початку повномасштабної війни Росія вже втратила близько 458 580 військових.

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