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За добу на фронті понад 100 боєзіткнень, – Генштаб

Ситуація на фронті залишається складною.

За добу на фронті понад 100 боєзіткнень, – Генштаб
війна з Росією
Фото: Генштаб

Розпочалася 787 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Загалом, ворог завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. 

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї терористичної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Ямполівка, Торське, Спірне, Дружба, Іванівське, Часів Яр, Дружківка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Новопокровське, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області та Іванівка на Херсонщині. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

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