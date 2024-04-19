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Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири мешканця Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири мешканця Сумщини
Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Березівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 33 вибухи. 

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Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили безпілотником, ракетами з вертольоту та з артилерії. Внаслідок артобстрілу поранено чотири цивільні людини.

Краснопільську громаду окупанти атакували мінометвми та безпілотниками, а Середино-Будську - мінометами.

На Березівську громаду російська армія скинула КАБи, а на Юнаківську - ВОГ з БпЛА.

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