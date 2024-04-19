Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири мешканця Сумщини

Сьогодні, 19 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Березівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 33 вибухи.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили безпілотником, ракетами з вертольоту та з артилерії. Внаслідок артобстрілу поранено чотири цивільні людини.

Краснопільську громаду окупанти атакували мінометвми та безпілотниками, а Середино-Будську - мінометами.

На Березівську громаду російська армія скинула КАБи, а на Юнаківську - ВОГ з БпЛА.