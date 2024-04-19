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Росіяни били по Нікопольщині артилерією і дронами

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Росіяни били по Нікопольщині артилерією і дронами
Росіяни били по Нікопольщині артилерією і дронами
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня 19 квітня російські окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе, також скидали снаряди з БпЛА. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Поцілив агресор по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах”, - написав Лисак, і уточнив, що загалом було два десятки російських атак від ранку. 

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Внаслідок обстрілів пошкоджені гімназія, комунальне підприємство, адмінбудівля, 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, теплиця. Також були побиті пожежна машина та легкові авто.

Крім того, окупанти пошкодили енергетичне обладнання, яке загорілось, але бійці ДСНС загасили пожежу. Обстрілом зачепило лінії електропередач, через що без світла залишились 30 тис абонентів в Нікополі. 

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

  • Сьогодні вранці росіяни цілеспрямовано обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. В Дніпрі призупинив роботу вокзал. 

  • За даними ОВА, в Дніпрі, окрім найбільш зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісних будівель, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста. 

  • Загалом, за попередньою інформацією, унаслідок російських атак на Дніпропетровщину загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини. Ще 34 людини постраждали, зокрема дитина.
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