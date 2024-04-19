У Дніпрі внаслідок атаки росіян загорівся житловий будинок. Двоє загинули, 16 поранені

На Синельниківщині є руйнування та щонайменше одна загибла.

Уночі росіяни атакували Дніпро. Пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і два об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Станом на ранок відомо про двох загиблих і 16 поранених. Оновлені дані навели в МВС.

"У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених", – сказав він.

Інфраструктурний об'єкт пошкоджено у Криворізькому районі. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти, зокрема один важкий. Частково зруйновано чотири приватні будинки, ще вісім – пошкоджені.

У Нікопольському районі пошкоджено два будинки.

"Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання", – додав Лисак.