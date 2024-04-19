Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпрі внаслідок атаки росіян загорівся житловий будинок. Двоє загинули, 16 поранені

На Синельниківщині є руйнування та щонайменше одна загибла.

У Дніпрі внаслідок атаки росіян загорівся житловий будинок. Двоє загинули, 16 поранені
Удар по Дніпру
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Уночі росіяни атакували Дніпро. Пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і два об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Станом на ранок відомо про двох загиблих і 16 поранених. Оновлені дані навели в МВС.

"У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених", – сказав він.

Інфраструктурний об'єкт пошкоджено у Криворізькому районі. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти, зокрема один важкий. Частково зруйновано чотири приватні будинки, ще вісім – пошкоджені. 

У Нікопольському районі пошкоджено два будинки.

"Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання", – додав Лисак.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies