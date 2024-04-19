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НА ЗАЕС знову зафіксували влучання дрона

Експертів МАГАТЕ не пустили на місце інциденту, бо воно розташоване за периметром майданчика станції.

НА ЗАЕС знову зафіксували влучання дрона
Запорізька АЕС
Фото: “Енергоатом”

Міжнародне агентство з атомної енергетики на своєму сайті повідомило про вже третій інцидент з використанням безпілотника на Запорізькій АЕС.

У четвер зранку експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, почули вибух. Окупанти розповіли їм про те, що "нейтралізували" дрон. Провокація знову була націлена на навчальний центр ЗАЕС. Оскільки він перебуває за межами периметру майданчика станції, росіяни не дали можливості команді МАГАТЕ зафіксувати наслідки атаки. 

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що поки інциденти з БПЛА не несли загрози ядерній безпеці на об'єкті. Проте закликав припинити ці "безрозсудні атаки", "хто б за ними не стояв". 

МАГАТЕ також стверджує, що на цьому тижні відбулася чергова ротація експертів на ЗАЕС. Нині на станції перебуває вже 18-та команда спостерігачів з моменту запровадження постійної присутності співробітників агентства у вересні 2022 року.

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