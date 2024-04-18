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Зеленський заявив про важливі результати українського внутрішнього оборонного виробництва

Також необхідні українські технічні розробки, аби блокувати російську пропаганду.

Зеленський заявив про важливі результати українського внутрішнього оборонного виробництва
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відзначив важливі результати українського внутрішнього оборонного виробництва.

У вечірньому відеозверненні 18 квітня глава держави повідомив, що провів селекторну нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ситуації на фронті, також доповідало Міноборони.

"Міністр оборони – щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами. Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість «Богдан», які ми робимо щомісячно, вже до 10 на місяць. Це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі. Особливо ми цінуємо все, що стосується виробництва дронів і снарядів", - розповів Зеленський.

Він висловив вдячність виробникам зброї та озброєння, які "забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним". 

Президент відзначив, що також необхідні українські технічні розробки, аби блокувати російську пропаганду, особливо у прикордонних із Росією громадах.

"Ми обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу та блокування російської пропаганди. Із цим теж мають допомогти наші власні, українські, технічні розробки. Варто пам’ятати, що за російською пропагандою всюди слідує щонайменше дестабілізація і щонайгірше – спроба окупації. На всіх рівнях ми й партнери разом маємо протидіяти", - наголосив глава держави.

  • Зеленський повідомив, що вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 «Богдан», у травні й наступних місяцях буде ще більше.
  • Крім того, Головкому ЗСУ Олександру Сирському представили новітні зразки української військової техніки: модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем “Спис-Синтез”, бронемашину Oncilla та іншу техніку
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