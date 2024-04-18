На Херсонщині через російські обстріли пошкоджена школа

Сьогодні вдень російська окупаційна армія обстріляла Львове, що у Херсонській області. По населеному пункту окупанти випустили понад 20 снарядів.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

"Сьогодні вдень російська армія обстріляла Львове Тягинської громади. По населеному пункту окупанти випустили понад 20 снарядів. Внаслідок цього пошкоджено приміщення школи", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок.

Люди не постраждали.

Ввечері 17 квітня російська армія завдала авіаційного удару по Бериславу у Херсонській області. Ворог спрямував на мирне місто дві керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю.