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На Херсонщині через російські обстріли пошкоджена школа

Окупанти випустили по населеному пункту понад 20 снарядів.

На Херсонщині через російські обстріли пошкоджена школа
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні вдень російська окупаційна армія обстріляла Львове, що у Херсонській області. По населеному пункту окупанти випустили понад 20 снарядів.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

"Сьогодні вдень російська армія обстріляла Львове Тягинської громади. По населеному пункту окупанти випустили понад 20 снарядів. Внаслідок цього пошкоджено приміщення школи", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок.

Люди не постраждали. 

Ввечері 17 квітня російська армія завдала авіаційного удару по Бериславу у Херсонській області.  Ворог спрямував на мирне місто дві керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю.

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