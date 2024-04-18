Шмигаль: якщо Україна програє Росії, світова система безпеки буде зруйнована

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю BBC, якщо Україна програє війну з Росією, розпочнеться "Третя світова війна", і закликав Конгрес США ухвалити важливий законопроєкт про допомогу.
Денис Шмигаль з обережністю висловим надію, що законодавці США ухвалять закон, який передбачає 61 мільярд доларів для Києва.
Палата представників збирається проголосувати за пакет цієї суботи.
Шмигаль також додав, що Україні потрібно фінансування зі сторони США "вчора, а не завтра, не сьогодні".
"Якщо ми не захистимо... Україна впаде", — додав він. — і глобальна система безпеки буде зруйнована... і всьому світу потрібно буде знайти... нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до Третьої світової війни".
Під час інтерв’ю Шмигаля запитали про нещодавню заяву голови Комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола про те, що члени його партії "інфіковані" російською пропагандою.
"Ми повинні розуміти, що дезінформація та пропаганда впливають тут, у Сполучених Штатах, в Європейському Союзі на багатьох людей, наприклад, в Україні", — наголосив Прем'єр.
- Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи.
- Текст законопроєкту в цілому аналогічний документу, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена.
- Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.