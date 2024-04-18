Шмигаль: якщо Україна програє Росії, світова система безпеки буде зруйнована

У разі поразки України, є ймовірність початку "третьої світової війни".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю BBC, якщо Україна програє війну з Росією, розпочнеться "Третя світова війна", і закликав Конгрес США ухвалити важливий законопроєкт про допомогу.

Денис Шмигаль з обережністю висловим надію, що законодавці США ухвалять закон, який передбачає 61 мільярд доларів для Києва.

Палата представників збирається проголосувати за пакет цієї суботи.

Шмигаль також додав, що Україні потрібно фінансування зі сторони США "вчора, а не завтра, не сьогодні".

"Якщо ми не захистимо... Україна впаде", — додав він. — і глобальна система безпеки буде зруйнована... і всьому світу потрібно буде знайти... нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до Третьої світової війни".

Під час інтерв’ю Шмигаля запитали про нещодавню заяву голови Комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола про те, що члени його партії "інфіковані" російською пропагандою.

"Ми повинні розуміти, що дезінформація та пропаганда впливають тут, у Сполучених Штатах, в Європейському Союзі на багатьох людей, наприклад, в Україні", — наголосив Прем'єр.