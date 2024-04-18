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Главкому ЗСУ представили нову українську бронемашину

Сирський та Умєров ознайомилися із новими зразками техніки.

Главкому ЗСУ представили нову українську бронемашину
Нова українська броньована коласна машина
Фото: Генеральний Штаб ЗСУ

Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському представили новітні зразки української військової техніки: модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем “Спис-Синтез”, бронемашину Oncilla та іншу техніку, пише "Мілітарний".

"Мали змогу з Міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою", — цитує Генштаб Олександра Сирського.

Видання "Мілітарний" зазначає, що найцікавішим зразком техніки в експозиції виявилась раніше небачена шестиколісна бронемашина, назва якої поки що не афішується. З власних джерел виданню відомо, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено і одним з українських підприємств.

Візуально машина майже повністю повторює контури відомої машини Mbombe 6×6, що була розроблена південноафриканською компанією Paramount Group.

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