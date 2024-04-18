Судитимуть офіцера, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову

Йому загрожує до 15 років тюрми.

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Слідчі завершили досудове розслідування 29 березня, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись із матеріалами справи.

У Бюро нагадали, що військовому спершу інкримінували незаконний збут бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Тепер його обвинувачують у привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Загибель Частякова: що відомо