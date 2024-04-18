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Судитимуть офіцера, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову

Йому загрожує до 15 років тюрми.

Судитимуть офіцера, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову
Геннадій Частяков

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Слідчі завершили досудове розслідування 29 березня, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись із матеріалами справи.

У Бюро нагадали, що військовому спершу інкримінували незаконний збут бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Тепер його обвинувачують у привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Загибель Частякова: що відомо

  • Офіцер Олег Тімченко подарував загиблому гранати на день народження і, як зазначає слідство, не попередив колегу про те, що вони справжні й не переконався, що інші присутні у кабінеті зрозуміли, що це справді вибухові пристрої.
  • Як наслідок, під час розпакування «подарунка» вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений, що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження.
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