Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков

Він святкував свій день народження в родинному колі.

Сьогодні від вибуху невідомого предмета загинув помічник і близький друг генерала Валерія Залужного, майор Геннадій Частяков. Він святкував свій день народження в родинному колі.

Про це повідомив Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…” - написав Залужний.

Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Геннадій повністю присвятив своє життя ЗСУ і боротьбі з російською агресією.

Залужний наголосив, що причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.