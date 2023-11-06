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Стратком ЗСУ оприлюднив фото пошкодження російського корабля "Аскольд"

Корабель, можливо, не підлягає ремонту.

Стратком ЗСУ оприлюднив фото пошкодження російського корабля "Аскольд"
Фото: Стратком ЗСУ

Російський ракетоносій "Аскольд" отримав пошкодження внаслідок удару ЗСУ.

Про це повідомив Стратком ЗСУ. 

“Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу “Залив”  у тимчасово окупованому Криму”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що корабель отримав значні ушкодження та, можливо, не підлягає ремонту.

Нагадаємо, міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму.  Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Scalp по заводу “Залив” у Криму.

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