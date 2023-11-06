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Колонію на Вінничині перепрофілюють на табір для російських військовополонених

Кабмін виділив на це 3,2 млн гривень.

Колонію на Вінничині перепрофілюють на табір для російських військовополонених
Фото: EPA/UPG

Уряд виділив 3,2 млн гривень на перепрофілювання Могилів-Подільської колонії, що у Вінницькій області на табір для тримання військовополонених. Відповідне розпорядження було прийняте Кабміном 3 листопада.

Згідно з розпорядженням, Міністерство юстиції отримає 3,198 млн грн для здійснення заходів із перепрофілювання державної установи "Могилів-Подільська виправна колонія (№114)" Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань на табір для тримання військовополонених.

До 28 грудня Мінекономіки, Мінфін та Держказначейство повинні відзвітувати про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Минулого року в інтерв'ю для LB.ua колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначала, що табір для російських військовополонених можуть розмістити в одній з колоній, які наразі не працюють. 

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