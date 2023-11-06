В Нафтогазі розповіли що робити, якщо колір горіння газу в газових приладах відмінний від синього

Колір полум’я при горінні газу не є показником його якості.

Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді це явище немає жодного стосунку до якості газу.

Про це Нафтогаз України повідомляє у Telegram.

Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю.

Причин цього може бути кілька:

неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника;

недостатня кількість кисню у приміщенні;

недостатній тиск.

Якщо говорити про тиск у системі, це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем. За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу – 104.

"Тож перше, що ви маєте зробити, коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах – звернутися до служби газу", – наголосили в Нафтогазі.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов говорив, що після стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні необхідно запровадити енергетичний ринок. Ціна на газ для населення має бути ринковою.