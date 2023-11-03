В Україні майже сотня тепловиків не уклала договори з Нафтогазом

В Україні майже сотня теплокомуненерго не уклала договори про постачання газу з Нафтогазом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, з необхідних 1264 договорів укладено 1166.

"Ми продовжуємо нагадувати про необхідність укладання договорів з тепловиками, щоб повною мірою забезпечити тепло в оселях громадян. Особливо важливо це зробити вчасно, адже із настанням холодів громадяни почнуть використовувати кліматичну техніку для обігріву приміщень, що створить суттєве навантаження на енергосистему", - наголосили в Нафтогазі.

Нагадаємо, на початок вересня до компанії для укладання договору постачання природного газу на опалювальний сезон 2023-2024 років звернулися 577 виробників тепла.

До цього глава уряду Денис Шмигаль раніше повідомив, що Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр.