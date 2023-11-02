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Шмигаль: МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування

Це дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно $900 млн.

Шмигаль: МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування
Денис Шмигаль
Фото: пресслужба кабміну

Міжнародний валютний фонд готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Співрозмовники обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. 

"Відзначили прогрес у цьому напрямку. МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн дол.", - додав Шмигаль.

Шмигаль і Каммер також торкнулися питання фінансування дефіциту державного бюджету України, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.

Нещодавно Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP-ів), що є однією з вимог МВФ.

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