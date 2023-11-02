Шмигаль: МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування

Це дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно $900 млн.

Міжнародний валютний фонд готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Співрозмовники обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків.

"Відзначили прогрес у цьому напрямку. МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн дол.", - додав Шмигаль.

Шмигаль і Каммер також торкнулися питання фінансування дефіциту державного бюджету України, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.

Нещодавно Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP-ів), що є однією з вимог МВФ.