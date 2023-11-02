Упродовж доби на фронті відбулись 38 бойових зіткнень, - Генштаб

Упродовж доби відбулись 38 бойових зіткнень. Загалом росіяни завдали чотири ракетні та 44 авіаційні удари, здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 2 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційного удару в неподалік Могриці Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Волфине, Могриця, Степок Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Тернова Харківської області;

противник завдав авіаційного удару в неподалік Могриці Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Волфине, Могриця, Степок Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Тернова Харківської області; на Куп’янському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. Тут наші воїни відбили 5 атак. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області;

ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. Тут наші воїни відбили 5 атак. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники 6 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також вели безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Часів Яр Донецької області;

загарбники 6 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також вели безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Часів Яр Донецької області; на Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сєверне та Тоненьке Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак. Завдав авіаційних ударів неподалік Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області4

ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сєверне та Тоненьке Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак. Завдав авіаційних ударів неподалік Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області4 на Мар’їнському окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка;

окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка; на Шахтарському противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Старомайорського. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області;

противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Старомайорського. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області; на Запорізькому ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів біля Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області;

ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів біля Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; на Херсонському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Антонівка, Новокаїри, Придніпровське, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Станіслав, Берислав, Веселе, Широка Балка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що окупанти і надалі прагнуть оточити Авдіївку, але кількість штурмів зменшилася.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наші бійці зупинили спробу противника наступати на Вугледарському напрямку.

Тим часом британське Міноборони повідомило, що Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет (ЗРК) великої дальності через українські удари за останній тиждень.