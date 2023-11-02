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Українці надіслали до чат-бота "єВорог" 10 тисяч заяв про колаборантів

Їх дані передали до СБУ.

Українці надіслали до чат-бота "єВорог" 10 тисяч заяв про колаборантів
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

За час повномасштабного вторгнення Росії українці подали понад 10 тисяч заяв до чат-бота "єВорог" щодо людей, які співпрацюють з окупантами.

Про це повідомила пресслужба порталу "Дія".

"Українці - очі Сил оборони. Робота народної розвідки - це збережені життя українців. Тепер Служба безпеки України має понад 10 тисяч заяв щодо осіб, які коригують удари ворога, здають позиції наших бійців, підтримують війну проти України", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі закликали передавати дані про людей, які працюють на Росію, і нагадали, хто такий колаборант:

  •  бере участь у бойових діях на боці Росії;
  •  здає окупантам стратегічно важливі локації, місцевих активістів та підприємців;
  •  підриває довіру до місцевої влади, допомагає окупантам;
  •  організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;
  •  публічно заперечує агресію РФ та закликає до повалення незалежності України. 

Перейти до чат-бота "єВорог" можна за посиланням або з головного екрана у застосунку "Дія".  

"Будьте обережними. Надсилайте інформацію тільки тоді, коли впевнені у своїй безпеці. Видаляйте кадри окупантів та листування з чатботом, а також не обговорюйте телефоном переміщення техніки росіян", - наголосили в пресслужбі.

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Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в українському законодавстві з’явилися поняття "колабораційна діяльність" (стаття 111-1 КК) та "пособництво державі-агресору" (стаття 111-2 КК). Так держава намагалася охопити всі види можливої співпраці населення з окупантами та встановити межі дозволеної та забороненої діяльності на окупованих територіях.

Однак, правоохоронці вважають, що наявне законодавство про відповідальність за співпрацю з ворогом не має чітких формулювань, за якими можна визначати колабораційну діяльність. Правоохоронці та судді також вважають законодавство у цій сфері недосконалим.

Раніше повідомлялося, що спеціально створена робоча група при комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності ще в березні завершила роботу над законопроєктом про вдосконалення покарання за колабораціонізм. Він передбачає невідворотність покарання для колабораціоністів із позбавленням їх можливості будь-якої участі в політичному житті України на наступні 10 років. Водночас робоча група пропонує конкретизувати склади злочинів і збалансувати відповідальність.

Також в березні 2022 року Рада ухвалила закон, згідно з яким доповнила Кримінальний кодекс статтею 111-1 (колабораційна діяльність) про максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Докладніше про те, як карали за колабораціонізм різні держави та чому цей термін досі неоднозначний навіть в Україні, читайте в мтеріалі LB.ua.

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