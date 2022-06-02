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Українці надіслали в чат-бот єВорог понад 700 заявок про колаборантів

У Міноборони нагадали, як повідомити СБУ про колаборанта в кілька кліків.

Українці надіслали в чат-бот єВорог понад 700 заявок про колаборантів
Фото: скріншот відео

Понад 700 заявок про колаборантів надіслали українці в Telegram чат-бот єВорог.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"На фото - деякі ваші заявки з доказами, геолокаціями та фото/відео тих людей, що перейшли на бік ворога. Вдячні кожному, хто бере до рук цифрову зброю. Продовжуйте це робити й далі", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, як повідомити СБУ про колаборанта в кілька кліків:

  • Зайдіть до чатбота єВорог з головного екрана застосунку "Дія" або за посиланням у Telegram
  • Виберіть опцію «Повідомити про колаборантів»
  • Вкажіть їхню геолокацію та додайте фото або відео
  • Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та подробиці її допомоги ворогу.

Якщо зняти колаборанта на камеру не вдалось, то можна надіслати заявку тільки з текстом, розповівши про всі подробиці.

"Знімайте колаборантів прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. А після повідомлення в чатбот не забудьте видалити листування з єВорогом та фото з вашого телефона. Наблизимо перемогу та відновимо справедливість разом!", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше українці надіслали в єВорог 31 заявку з фото, відео та кадрами з камер спостереження вбивць з Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

10 березня Міністерство цифрової трансформації створило в Telegram чат-бот єВорог. Також СБУ повідомила, що розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Окрім чат-бота в Telegram додали також гарячі телефонні лінії, електронну пошту й інші месенджери.

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