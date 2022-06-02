Українці надіслали в чат-бот єВорог понад 700 заявок про колаборантів

У Міноборони нагадали, як повідомити СБУ про колаборанта в кілька кліків.

Понад 700 заявок про колаборантів надіслали українці в Telegram чат-бот єВорог.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"На фото - деякі ваші заявки з доказами, геолокаціями та фото/відео тих людей, що перейшли на бік ворога. Вдячні кожному, хто бере до рук цифрову зброю. Продовжуйте це робити й далі", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, як повідомити СБУ про колаборанта в кілька кліків:

Зайдіть до чатбота єВорог з головного екрана застосунку "Дія" або за посиланням у Telegram

Виберіть опцію «Повідомити про колаборантів»

Вкажіть їхню геолокацію та додайте фото або відео

Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та подробиці її допомоги ворогу.

Якщо зняти колаборанта на камеру не вдалось, то можна надіслати заявку тільки з текстом, розповівши про всі подробиці.

"Знімайте колаборантів прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. А після повідомлення в чатбот не забудьте видалити листування з єВорогом та фото з вашого телефона. Наблизимо перемогу та відновимо справедливість разом!", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше українці надіслали в єВорог 31 заявку з фото, відео та кадрами з камер спостереження вбивць з Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

10 березня Міністерство цифрової трансформації створило в Telegram чат-бот єВорог. Також СБУ повідомила, що розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Окрім чат-бота в Telegram додали також гарячі телефонні лінії, електронну пошту й інші месенджери.