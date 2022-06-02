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З Австрії в Україну прибули 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки і п'ять реанімобілів, - ДСНС

Допомогу передали екстрені служби Відня. 

З Австрії в Україну прибули 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки і п'ять реанімобілів, - ДСНС
Фото: Пресслужба ГУ ДСНСУ в Закарпатській області

Екстрені служби Відня передали в Україну 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки і п'ять реанімобілів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНСУ.

Техніка сьогодні прибула в Україну.

"Окрім техніки, прибуло й чимало іншого обладнання та спорядження, яке так потрібне для нашої перемоги над російськими окупантами", - розповіли рятувальники.

Допомогу передадуть підрозділам ДСНС в області, де рятувальники працюють над ліквідацією пожеж і надзвичайних ситуацій, спричинених війною.

Нагадаємо, днями Україна отримала від Франції шість пожежно-рятувальних автомобілів і сім авто медичної допомоги.

Унаслідок обстрілу окупантами Авдіївки (Донецька область) було пошкоджено пожежну частину та техніку.

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