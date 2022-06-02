Екстрені служби Відня передали в Україну 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки і п'ять реанімобілів.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНСУ.
Техніка сьогодні прибула в Україну.
"Окрім техніки, прибуло й чимало іншого обладнання та спорядження, яке так потрібне для нашої перемоги над російськими окупантами", - розповіли рятувальники.
Допомогу передадуть підрозділам ДСНС в області, де рятувальники працюють над ліквідацією пожеж і надзвичайних ситуацій, спричинених війною.
Нагадаємо, днями Україна отримала від Франції шість пожежно-рятувальних автомобілів і сім авто медичної допомоги.
Унаслідок обстрілу окупантами Авдіївки (Донецька область) було пошкоджено пожежну частину та техніку.