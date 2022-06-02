Екстрені служби Відня передали в Україну 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки і п'ять реанімобілів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНСУ.

Техніка сьогодні прибула в Україну.

"Окрім техніки, прибуло й чимало іншого обладнання та спорядження, яке так потрібне для нашої перемоги над російськими окупантами", - розповіли рятувальники.

Допомогу передадуть підрозділам ДСНС в області, де рятувальники працюють над ліквідацією пожеж і надзвичайних ситуацій, спричинених війною.

Нагадаємо, днями Україна отримала від Франції шість пожежно-рятувальних автомобілів і сім авто медичної допомоги.

Унаслідок обстрілу окупантами Авдіївки (Донецька область) було пошкоджено пожежну частину та техніку.