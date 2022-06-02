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Набрав чинності вирок ексзаступнику міністра з питань ТОТ Гримчаку

Він проведе 10 років за гратами.

Набрав чинності вирок ексзаступнику міністра з питань ТОТ Гримчаку
Фото: ssu.gov.ua

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засуджено до 10 років позбавлення волі. Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів – $480 тис.

Було задокументовано, що чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Рішенням суду зловмисника визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу; ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

Вирок суду набрав чинності.

Нагадаємо, 23 лютого Вищий антикорупційний суд визнав Гримчака винним у вимаганні 1,1 млн доларів хабара та підбурюванні низки осіб до вчинення злочинів та засудив його до 10 років тримання під вартою та конфіскації всього майна. Його взяли під варту в залі суду.

Повідомлялося, що захист домагатиметься скасування обвинувального вироку в апеляції.

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