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МЗС назвало умови відновлення експорту з портів: повне відведення військ РФ з акваторії та гарантії ненападу на судна й конвої

Наземні маршрути не вирішать проблему повністю, оскільки мають низьку пропускну спроможніть. 

МЗС назвало умови відновлення експорту з портів: повне відведення військ РФ з акваторії та гарантії ненападу на судна й конвої
Фото: facebook Ніколенка

Для відновлення експорту українського зерна Росія спершу повинна відведести всі свої сили в морській акваторії навколо Україна та надати безпекові гарантії про ненапад на порти і комерційні конвої.

Про це речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у відповідь на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що "росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти".

Ніколенко зауважив, що це саме Росія взяла в облогу наші порти, замінувала частину акваторії та постійно робить спроби прориву оборони Одеси з боку Чорного моря. 

Станом на зараз близько 22 млн тонн зерна застрягли в українських портах і не можуть потрапити до споживачів, зокрема в Африці та Азії. 

"Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Окрім того, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, аби незаконно його продати в треті країни", – зазначив речник українського МЗС. 

Він наголосив, що дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах – навіть до ситуації голоду. 

РФ має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації. 

Україна та партнери опрацьовують можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції. 

Ніколено закликав країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну.

Нагадаємо, що Росія використовує блокаду українського експорту зернових для створення продовольчої кризи. Кремль шантажує Захід голодом, стверджуючи, що готовий пропускати судна з продукцією в обмін на зняття санкцій. злочинні дії Росії в Україні можуть спричинити глобальну продовольчу кризу, яка залишить на межі голоду 18 мільйонів осіб. 

США та інші держави на це не погоджуються.

Україна пропонує відновити експорт за умови того, що судна будуть супроводжувати іноземні конвої. Злочинні дії Росії в Україні можуть спричинити глобальну продовольчу кризу, яка залишить на межі голоду 18 мільйонів осіб. 

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