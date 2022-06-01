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Україна працює над операцією під проводом ООН для експорту продовольства, – Кулеба

"Росія грає зі світом у голодні ігри".

Україна працює над операцією під проводом ООН для експорту продовольства, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів для експорту українського продовольства.

Про це очільник українського Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

“Росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи однією рукою український експорт продовольства, а іншою намагаючись перекласти провину на Україну”, – зазначив він.

Нагадаємо, директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко заявив, що Росія фактично тримає в полоні 84 морські судна, на яких перебувають близько 450 моряків.

Юрист зазначив, що злочинні дії Росії в Україні можуть спричинити глобальну продовольчу кризу, яка залишить на межі голоду 18 мільйонів осіб. За даними Устименка, на сьогодні в Україні заблоковано 6 мільйонів тонн зерна та 14 мільйонів тонн кукурудзи.

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