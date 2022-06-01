Україна працює над операцією під проводом ООН для експорту продовольства, – Кулеба

"Росія грає зі світом у голодні ігри".

Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів для експорту українського продовольства.

Про це очільник українського Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

“Росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи однією рукою український експорт продовольства, а іншою намагаючись перекласти провину на Україну”, – зазначив він.

Russia plays hunger games with the world by blocking Ukrainian food exports with one hand and trying to shift the blame on Ukraine with the other. Ukraine is working on an international UN-led operation with navies of partners ensuring a safe trade route with no security risks. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2022

Нагадаємо, директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко заявив, що Росія фактично тримає в полоні 84 морські судна, на яких перебувають близько 450 моряків.

Юрист зазначив, що злочинні дії Росії в Україні можуть спричинити глобальну продовольчу кризу, яка залишить на межі голоду 18 мільйонів осіб. За даними Устименка, на сьогодні в Україні заблоковано 6 мільйонів тонн зерна та 14 мільйонів тонн кукурудзи.