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Надходження до міського бюджету Запоріжжя зараз на майже нульовому рівні, – мерія

"Якщо так триватиме і далі, то вже через три місяці в місті може наступити економічний крах".

Надходження до міського бюджету Запоріжжя зараз на майже нульовому рівні, – мерія
Фото: zp.gov.ua

Надходження до міського бюджету Запоріжжя перебувають зараз на майже нульовому рівні.

Про це у Телеграмі написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Так, у нас залишається загроза повітряних атак, але в сухопутному плані місто захищене дуже надійно. І тому зараз нам потрібно дуже сильно сконцентруватися на економічній відбудові Запоріжжя”, – написав він. 

За словами Куртєва, надходження до міського бюджету зараз є майже на нульовому рівні.

“Чесно вам скажу, якщо так триватиме і далі, то вже через три місяці в місті може наступити економічний крах, і нам і без російських військ тут буде непереливки”, – додав він.

Нагадаємо, у Запоріжжі через увімкнення у місті вуличного освітлення та збільшення відстані між їжаками у соцмережах шириться паніка. У міськраді пояснили, що це зроблено для відновлення економіки та для того, щоб запорізький бізнес міг працювати у більш-менш повному обсязі 

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