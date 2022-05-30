У спілці відреагували і на слова нардепа про підприємців-"гусаків, яких потрібно обскубувати" та закиди, що їхня ініціатива щодо зміни економічної політики - проплачена.

Спілка українських підприємців звернулася до Президента Володимира Зеленського і голови партії "Слуга Народу" Олени Шуляк з вимогою звільнити голову фінансового комітету ВР Данила Гетманцева з усіх посад і позбавити депутатського мандата.

Текст заяви СУП оприлюднила на своїй Facebook-сторінці.

"Починаючи з 22 травня, ініціативна група підприємців зібрала 16 000 підписів за відставку голови цього комітету Д. О. Гетманцева. Ми вважаємо, що саме він винний у низьких темпах зростання української економіки та її неготовності до повномасштабної війни, а нині — у неможливості негайно розпочати швидке відновлення", - йдеться у зверненні підприємців.

У спілці відреагували і на слова Гетманцева про підприємців-"гусаків, яких потрібно обскубувати" та закиди, що їхня ініціатива щодо зміни економічної політики - проплачена.

"Вважаємо таку поведінку вищої посадової особи неприпустимою", - наголосили підписанти.

"...суспільство демонструє суттєве зростання довіри до підприємців, до українського бізнесу. Але з боку влади постійно бачимо зневажливе ставлення й порожні звинувачення", - зазначили у зверненні.

Згодом на Facebook-сторінці Спілки українських підприємців з'явилося відеозвернення її голови В'ячеслава Климова.

Він наголосив, що разом з українськими бійцями "справжніми героями цієї війни є українські підприємці. Хтось пішов до лав ЗСУ, хтось вчергове став волонтером, хтось кожної миті працює на відновлення економіки".

"На жаль, з боку фіскального, антиринкового крила української влади ми чуєм огидні образи на адресу цих людей. Тепер ми "гусаки, яких треба обскубати", кормова база для чиновників. Такі звинувачення я відношу і на мою компанію, у якій більш ніж 2 300 співробітників вже мобілізовано. На жаль, 15 моїх колег загинули. Я дуже сподіваюсь, що це не є спільна позиція української влади по відношенню до підприємців", - сказав Климов.

Він також додав, що бізнес вимагає від влади курсу на "вільну, ліберальну, конкурентноспроможну економіку", де "мінімальна роль держави, яка базується на енергії підприємництва".