Головне за ніч. Понеділок, 30 травня

Бої на околицях Сєвєродонецька, нічні обстріли, лист Порошенка Зеленському та нова назва сусідньої держави.

Російські війська увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За Сєвєродонецьк і Лисичанськ ідуть важкі бої. Ворог задіяв усе можливе озброєння та авіацію.

Генштаб ЗСУ інформує, що на сході окупанти продовжують наступальні дії, перегруповують війська та техніку.

Росіяни також били по Сумщині, Харкову та Кривому Рогу.

Уночі та на світанку 30 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по Одещині.

Ворог ушосте обстріляв багатостраждальний, вже непрацюючий, міст через Дністровський лиман.

Дніпропетровщину Росія обстріляла з артилерії, постраждалих, на щастя, немає.

Росіяни всю ніч обстрілювали прикордонні райони Сумщини і оголосили "своїми" території Генічеського району.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

Ворог обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві та вивантажує техніку біля Херсона. Під Новою Каховкою загарбники облаштовують танкові позиції.

Генеральний штаб ЗСУ підрахував, що з 24 лютого по 30 травня Росія втратила в Україні вже близько 30350 військових. Найбільших втрат ворог минулої доби зазнав на Запорізькому напрямку.

У Брюсселі відбудеться дводенний спеціальний саміт лідерів Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський виступить перед його учасниками через відеозв'язок.

Одним з головних питань буде конфіскація російських активів і фінансова допомога Україні.

Експрезидент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, закликавши зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті ЄНП. Він також назвав незаконно зірваною поїздку на Парламентську асамблею НАТО, коли прикордонники не дозволили експрезиденту перетнути кордон.

Європейське поліцейське агентство планує створити міжнародну робочу групу, яка займатиметься питанням зброї, що після завершення війни в Україні може потрапити до рук злочинців.

"Колись війна скінчиться. Ми хочемо уникнути ситуації, яка була 30 років тому з війною на Балканах. Зброя, що використовувалася у тій війні, й донині використовується кримінальними угрупованнями", – заявила в інтерв'ю виконавча директорка Європолу Катрін де Боллє.

Норвегія офіційно змінює назву Білорусі. Тепер норвезькою мовою країна називатиметься саме "Білорусь" (Belarus), а не Hviterussland (буквально – "Біла Росія").

За словами міністерки закордонних справ Норвегії Аннікен Гітфельт, це робиться "на знак солідарності з білоруським демократичним рухом, і щоб країна не сприймалася як продовження Росії".

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